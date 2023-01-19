Энди Маррей эмоционально высказался о пятичасовой победе над Коккинакисом

Британский теннисист Энди Маррей (66-й номер мирового рейтинга) прокомментировал победу над представителем Австралии Танаси Коккинакисом во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

«Не знаю, это было невероятно. Невероятно, что мне удалось перевернуть этот матч. Танаси играл тоже невероятно. Я действительно стал играть лучше по ходу встречи. И да, у меня действительно большое сердце», — сказал Маррей в интервью на корте.

Встреча Маррея и Коккинакиса продолжалась 5 часов 45 минут, что стало самым длительным матчем в истории британца. В следующем круге Энди Маррей встретится с представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом, который отыгрался с 0:2 по сетам в матче с американцем Брендоном Холтом 4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2.