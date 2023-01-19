Матч Маррея и Коккинакиса — второй по продолжительности на AO за всю историю

Встреча между британцем Энди Маррем и австралийцем Танаси Коккинакисом стала второй по продолжительности в истории Открытого чемпионата Австралии. Теннисисты находились на корте 5 часов 45 минут. Рекорд принадлежит сербу Новаку Джоковичу и испанцу Рафаэлю Надалю, которые в 2012 году в финале играли 5 часов 53 минуты.

Маррей одержал победу со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:3, 7:5. Встреча проходила на арене «Маргарет Корт» на хардовом покрытии. Отметим, что Коккинакис вёл 2:0 по сетам и в третьей партии с брейком, однако не смог удержать преимущество.

В следующем круге Энди Маррей встретится с представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом, который отыгрался с 0:2 по сетам в матче с американцем Брендоном Холтом 4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2.