Коккинакис тремя словами описал поражение от Маррея на AO. Он вёл 2:0 по сетам
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Австралийский теннисист Танаси Коккинакис (159-я ракетка мира) высказался о поражении от британца Энди Маррея во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Встреча проходила на арене «Маргарет Корт» на хардовом покрытии. Маррей одержал победу со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:3, 7:5.
«Этот чёртов спорт», — написал Коккинакис в социальных сетях.
Отметим, что Коккинакис вёл и в третьем сете с брейком, однако не смог удержать преимущество. Встреча Маррея и Коккинакиса продолжалась 5 часов 45 минут, что стало самым длительным матчем в карьере британца. В следующем круге Энди Маррей встретится с представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом, который отыгрался с 0:2 по сетам в матче с американцем Брендоном Холтом 4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2.
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