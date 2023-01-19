Коккинакис тремя словами описал поражение от Маррея на AO. Он вёл 2:0 по сетам

Австралийский теннисист Танаси Коккинакис (159-я ракетка мира) высказался о поражении от британца Энди Маррея во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Встреча проходила на арене «Маргарет Корт» на хардовом покрытии. Маррей одержал победу со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:3, 7:5.

«Этот чёртов спорт», — написал Коккинакис в социальных сетях.

Отметим, что Коккинакис вёл и в третьем сете с брейком, однако не смог удержать преимущество. Встреча Маррея и Коккинакиса продолжалась 5 часов 45 минут, что стало самым длительным матчем в карьере британца. В следующем круге Энди Маррей встретится с представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом, который отыгрался с 0:2 по сетам в матче с американцем Брендоном Холтом 4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2.