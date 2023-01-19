Чесноков — о победе Маррея на AO: с ума сойти! Но в следующем раунде Энди делать нечего

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков отреагировал на победу британца Энди Маррея над австралийцем Танаси Коккинакисом во втором круге Открытого чемпионата Австралии.
«Это с ума сойти можно! Что за матч они выдали? Невероятная битва. Но в следующем раунде Энди можно уже не выходить на корт, там будет нечего делать. Энди провёл на этом Australian Open уже десять сетов. Против Баутиста-Агута ему делать будет нечего. Его закроют со счётом 6:1, 6:1, 6:1, да и всё. Ему будет безумно тяжело, скорее всего, он вылетит в следующем раунде», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
В следующем круге Энди Маррей встретится с представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом, который отыгрался с 0:2 по сетам в матче с американцем Брендоном Холтом 4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2.
- 19 января 2023
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