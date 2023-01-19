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Чесноков — о победе Маррея на AO: с ума сойти! Но в следующем раунде Энди делать нечего

Чесноков — о победе Маррея на AO: с ума сойти! Но в следующем раунде Энди делать нечего
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков отреагировал на победу британца Энди Маррея над австралийцем Танаси Коккинакисом во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

«Это с ума сойти можно! Что за матч они выдали? Невероятная битва. Но в следующем раунде Энди можно уже не выходить на корт, там будет нечего делать. Энди провёл на этом Australian Open уже десять сетов. Против Баутиста-Агута ему делать будет нечего. Его закроют со счётом 6:1, 6:1, 6:1, да и всё. Ему будет безумно тяжело, скорее всего, он вылетит в следующем раунде», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

В следующем круге Энди Маррей встретится с представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом, который отыгрался с 0:2 по сетам в матче с американцем Брендоном Холтом 4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2.

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