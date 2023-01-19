Видеообзор пятичасового камбэка Маррея с 0:2 по сетам во 2-м круге AO с Коккинакисом

Британский теннисист Энди Маррей (66-й номер мирового рейтинга) обыграл представителя Австралии Танаси Коккинакиса (159-я ракетка мира) в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии. Встреча проходила на арене «Маргарет Корт» на хардовом покрытии.

Видео доступно на канале Eurosport Tennis. Права на видео принадлежат Eurosport.

Маррей одержал победу со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:3, 7:5. Австралиец выполнил 37 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 14. На счету Маррея 10 эйсов, три ошибки на подаче и пять реализованных брейк-пойнтов из 22.



В следующем круге Энди Маррей встретится с представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом, который отыгрался с 0:2 по сетам в матче с американцем Брендоном Холтом 4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2.