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Маррей резко раскритиковал организаторов за поздние игры на Australian Open

Маррей резко раскритиковал организаторов за поздние игры на Australian Open
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Британский теннисист Энди Маррей высказался о поздних матчах на Открытом чемпионате Австралии. Его матч с Танаси Коккинакисом длился 5 часов 45 минут и закончился глубокой ночью.

«Вместо эпичного матча Коккинакиса и Маррея всё превращается в какой-то фарс. Здорово, что люди остались до конца. Я очень за это благодарен, для нас создали невероятную атмосферу в конце матча. А ведь кому-то на следующий день нужно идти на работу.

Если бы мой ребёнок был болбоем на турнире и приходил домой в пять утра, я как родитель точно бы сорвался. Для них это тяжело – так же, как и для судей, официальных лиц. Не думаю, что это здорово и для болельщиков. И для игроков, конечно, тоже. Так что да, мы постоянно об этом говорим, уже многие годы. Когда ты поздно начинаешь вечерние матчи и играешь в таких условиях, будут происходить подобные ситуации», — сказал Маррей на пресс-конференции.

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