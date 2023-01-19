Маррей резко раскритиковал организаторов за поздние игры на Australian Open

Британский теннисист Энди Маррей высказался о поздних матчах на Открытом чемпионате Австралии. Его матч с Танаси Коккинакисом длился 5 часов 45 минут и закончился глубокой ночью.
«Вместо эпичного матча Коккинакиса и Маррея всё превращается в какой-то фарс. Здорово, что люди остались до конца. Я очень за это благодарен, для нас создали невероятную атмосферу в конце матча. А ведь кому-то на следующий день нужно идти на работу.
Если бы мой ребёнок был болбоем на турнире и приходил домой в пять утра, я как родитель точно бы сорвался. Для них это тяжело – так же, как и для судей, официальных лиц. Не думаю, что это здорово и для болельщиков. И для игроков, конечно, тоже. Так что да, мы постоянно об этом говорим, уже многие годы. Когда ты поздно начинаешь вечерние матчи и играешь в таких условиях, будут происходить подобные ситуации», — сказал Маррей на пресс-конференции.
- 19 января 2023
-
23:17
-
23:00
-
22:27
-
22:16
-
22:00
-
21:36
-
21:27
-
21:10
-
20:55
-
20:38
-
20:33
-
20:30
-
20:25
-
20:06
-
19:39
-
19:13
-
19:03
-
18:46
-
18:30
-
18:09
-
18:00
-
17:50
-
17:45
-
17:28
-
17:08
-
16:50
-
16:37
-
16:05
-
16:00
-
15:52
-
15:44
-
15:42
-
15:29
-
15:25
-
15:10