Александрова уступила в матче первого круга парного разряда Australian Open

Российская теннисистка Екатерина Александрова в паре с немецкой теннисисткой Вивиан Хайзен проиграли в матче первого круга парного разряда Australian Open — 2023 в Аделаиде (Австралия). Теннисистки уступили паре Николь Меликар (США)/Эллен Перес (Австралия).



Александрова и Хайзен проиграли со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность матча составила 55 минут. На счету Меликар и Перес два эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнтов из девяти.



Александрова и Хайзен допустили пять двойных ошибок и не реализовали ни одного брейк-пойнта.



Меликар и Перес встретятся во втором раунде с парой Костюк — Розе.



Australian Open — 2023 проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн.