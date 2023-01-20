Александрова уступила в матче первого круга парного разряда Australian Open
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Российская теннисистка Екатерина Александрова в паре с немецкой теннисисткой Вивиан Хайзен проиграли в матче первого круга парного разряда Australian Open — 2023 в Аделаиде (Австралия). Теннисистки уступили паре Николь Меликар (США)/Эллен Перес (Австралия).
Александрова и Хайзен проиграли со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность матча составила 55 минут. На счету Меликар и Перес два эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнтов из девяти.
Александрова и Хайзен допустили пять двойных ошибок и не реализовали ни одного брейк-пойнта.
Меликар и Перес встретятся во втором раунде с парой Костюк — Розе.
Australian Open — 2023 проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн.
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