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Александрова уступила в матче первого круга парного разряда Australian Open

Александрова уступила в матче первого круга парного разряда Australian Open
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Российская теннисистка Екатерина Александрова в паре с немецкой теннисисткой Вивиан Хайзен проиграли в матче первого круга парного разряда Australian Open — 2023 в Аделаиде (Австралия). Теннисистки уступили паре Николь Меликар (США)/Эллен Перес (Австралия).

Александрова и Хайзен проиграли со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность матча составила 55 минут. На счету Меликар и Перес два эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Александрова и Хайзен допустили пять двойных ошибок и не реализовали ни одного брейк-пойнта.

Меликар и Перес встретятся во втором раунде с парой Костюк — Розе.

Australian Open — 2023 проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн.

Australian Open — парный разряд (ж). 1-й круг
20 января 2023, пятница. 03:05 МСК
Николь Меликар
США
Николь Меликар
Эллен Перес
Австралия
Эллен Перес
Н. Меликар Э. Перес
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		1  
         
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Вивиан Хайзен
Германия
Вивиан Хайзен
Е. Александрова В. Хайзен
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