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Анастасия Потапова и Яна Сизикова вышли во второй круг Australian Open в паре

Анастасия Потапова и Яна Сизикова вышли во второй круг Australian Open в паре
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Российская теннисистка Анастасия Потапова в паре с другой теннисисткой из России Яной Сизиковой одержали победу в первом матче парного хардового турнира Australian Open. Теннисистки обыграли пару Кирстен Флипкенс (Бельгия)/ Лаура Зигемунд (Геомания).

Потапова и Сизикова победили со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту. На счету Потаповой и Сизиковой один эйс, нет двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

Флипкенс и Зигемунд два раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из двух.

Ранее Потапова (44-я ракетка мира) проиграла испанке Нурии Парризас-Диас (75-я ракетка мира) во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

Australian Open — парный разряд (ж). 1-й круг
20 января 2023, пятница. 05:45 МСК
Кирстен Флипкенс
Бельгия
Кирстен Флипкенс
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
К. Флипкенс Л. Зигемунд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		4  
7 7 		6  
         
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
Яна Сизикова
Россия
Яна Сизикова
А. Потапова Я. Сизикова
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