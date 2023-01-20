Анастасия Потапова и Яна Сизикова вышли во второй круг Australian Open в паре

Российская теннисистка Анастасия Потапова в паре с другой теннисисткой из России Яной Сизиковой одержали победу в первом матче парного хардового турнира Australian Open. Теннисистки обыграли пару Кирстен Флипкенс (Бельгия)/ Лаура Зигемунд (Геомания).



Потапова и Сизикова победили со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту. На счету Потаповой и Сизиковой один эйс, нет двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.



Флипкенс и Зигемунд два раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из двух.

Ранее Потапова (44-я ракетка мира) проиграла испанке Нурии Парризас-Диас (75-я ракетка мира) во втором круге Открытого чемпионата Австралии.