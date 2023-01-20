Ига Свёнтек вышла в четвёртый круг Australian Open, отдав сопернице лишь один гейм

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек переиграла представительницу Испании Кристину Бушкэ в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.

Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:1 в пользу Свёнтек. Продолжительность матча составила 54 минуты. Польская спортсменка выполнила три подачи навылет, избежала двойны ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. На счету Кристины Бушкэ один эйс, три ошибки на подаче и ни одного брейк-пойнта.

В следующем круге Свёнтек сойдётся с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая завершила карьеру.