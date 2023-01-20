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Медведев: сейчас не могу выигрывать матчи с соперниками, которые играют на высоком уровне

Медведев: сейчас не могу выигрывать матчи с соперниками, которые играют на высоком уровне
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от американца Себастьяна Корды на Открытом чемпионате Австралии.

«В таких матчах всегда тяжело. Могу сказать, что он играл на хорошем уровне. Может, чуть лучше, чем его хороший уровень. Я играл не так уж плохо, но всё-таки чуть хуже, не на том уровне, который был необходим для победы. Это тяжело. Тут дело в уверенности. Сегодня я не был в этой зоне. Все эти очки… Я выиграл не так уж много в этих красивых розыгрышах. Он выигрывал их чаще, чаще попадал в линию.

Это был топ-матч, где он оказался чуть лучше меня. Я выиграл много таких матчей. Сейчас у меня небольшие проблемы с тем, чтобы выигрывать такие матчи с соперниками, которые в состоянии играть на высоком уровне. Мне необходимо вернуть это», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

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