Хачанов выложил пост после матча с Тиафо. Кафельников, Чилич и Веснина прокомментировали

20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов опубликовал новую запись в социальных сетях после победы над представителем США Фрэнсисом Тиафо в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (11:9).

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА КАРЕНА ХАЧАНОВА

«Что за матч! Что за концовка!» — написал Хачанов в социальных сетях.

«Так держать», — прокомментировал запись двукратный чемпион турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников.

«Браво!» — отреагировал на пост хорватский игрок Марин Чилич.

«Кареш, браво», — написала олимпийская чемпионка Елена Веснина.

В следующем круге Карен Хачанов встретится с японцем Йосихито Нисиокой. Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн.