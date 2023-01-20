Хачанов выложил пост после матча с Тиафо. Кафельников, Чилич и Веснина прокомментировали

20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов опубликовал новую запись в социальных сетях после победы над представителем США Фрэнсисом Тиафо в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (11:9).
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА КАРЕНА ХАЧАНОВА
«Что за матч! Что за концовка!» — написал Хачанов в социальных сетях.
«Так держать», — прокомментировал запись двукратный чемпион турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников.
«Браво!» — отреагировал на пост хорватский игрок Марин Чилич.
«Кареш, браво», — написала олимпийская чемпионка Елена Веснина.
В следующем круге Карен Хачанов встретится с японцем Йосихито Нисиокой. Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн.
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