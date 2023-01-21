Азаренко сделала камбэк в матче с Кис в 3-м круге Australian Open. Видеообзор матча

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии – 2023.
В матче третьего круга Азаренко одержала победу над американкой Мэдисон Кис со счётом 1:6, 6:2, 6:1. Встреча продлилась 1 час 38 минут. Азаренко дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Кис два эйса, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.
Права на видео принадлежат Tennis Australia. Посмотреть его можно на Youtube-канале Australian Open TV.
В следующем круге Азаренко встретится с представительницей Китая Чжу Линь.
Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне составил $ 51 384 291. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти.
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