Единственная чемпионка АО ещё в деле! Азаренко оформила камбэк против 10-й сеяной из США

Ещё больше, чем забавный аутфит Вики, впечатляет игра белорусской теннисистки — она явно переживает ренессанс. Азаренко шагнула во вторую неделю, обыграв американку Мэдисон Кис. Двукратная чемпионка АО 2012 и 2013 годов оформила игру в трёх сетах, едва не набросив баранку финалистке US Open — 2017 — 1:6, 6:2, 6:1. Теперь она ждёт кого-то из пары Мария Саккари — Чжу Линь.

Игра контрастов

Спустя десять лет после победы на АО Виктория Азаренко продолжает борьбу за свой третий титул в Мельбурне. Хотя, казалось, всё могло закончиться уже сегодня — игра была полностью под контролем соперницы. Киз мощно подавала, по месту пробивала с двух рук — реализация первой и выигранные очки в два раза превышали результативность Виктории: те же 14 активных мячей против двух у белоруски. Мэдисон явно хотела оформить восьмую викторию подряд в 2023 году после эффектных побед на командном турнире United Cup.

Но второй сет стал определяющим — уже Кис подводила первая, а мячи не садились на ракетку: американка наколотила 14 невынужденных. Вика же почувствовала неуверенность соперницы, а еще свой приём — достаточно было затянуть Мэдисон в розыгрыш, и там она уже сама ошибётся: 17 невынужденных едва не обрекли американку на «баранку». Поражение на АО откинет её как минимум на семь позиций в рейтинге — судьба топ-20 будет зависеть уже от конкуренток.

Двукратная чемпионка АО: путь длиною в 10 лет

Впервые после Australian Open 2015-2016 годов Вика достигла четвёртого раунда на одном и том же турнире «Большого шлема» дважды подряд. К тому же в Мельбурне двукратная чемпионка не выходила в четвертьфинал аж с 2016 года. Но с такой игрой вполне может поспорить и за выход в решающие стадии. В четвертом круге опытной белоруски будет противостоять Мария Саккари или Чжу Линь, а в возможном четвертьфинале — Джессика Пегула или Барбара Крейчикова.

Виктория Азаренко Фото: Cameron Spencer/Getty Images

За целое десятилетие Вика не раз уходила и не раз возвращалась: травмы стопы и регулярные снятия с турниров, рождение ребёнка и выматывающие суды за право опеки над сыном Лео — все это не давало сконцентрироваться лишь на игре. Но даже без больших успехов на ТБШ и «Мастерсах» она десять лет держится в первой полусотне, лишь раз опустившись на 210-е место в 2017-м — когда только возвращалась после года отсутствия в про-туре. И ключевую роль здесь играет характер Вики. За излишней эмоциональностью и нервозностью на корте можно заметить несгибаемость и силу. Впрочем, под стать всем теннисисткам «золотого» поколения: Марии Шараповой, Светлане Кузнецовой, сёстрам Уильямс, Ким Клейстерс, Жюстин Энен.

Среди главных достижений Вики золото Олимпиады 2012-го в миксте с Максимом Мирным и бронза Олимпиады в Лондоне в личке, победы на двух «Шлемах» и 30 турнирах WTA. Уже состоявшуюся карьеру она может реанимировать победой на кортах в Мельбурн-парке в 2023-м, просторы которого, по её словам, она каждый день объезжает на мотобайке!