Чесноков не видит ничего страшного в вылете Медведева из топ-10 мирового рейтинга ATP

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал тот факт, что россиянин Даниил Медведев впервые с 2019 года выпадет из топ-10 рейтинга ATP.

«Ничего страшного. Он целых четыре года был в топ-10. Прошлый сезон получился для Даниила достаточно непростым. Была травма во время американской весенней серии, был конфликт с Уимблдоном. А Даниил играет очень хорошо на траве — это его покрытие.

Он там играл все подряд турниры на траве: вошёл в два финала, но что это давало? Это турниры 250, получил по 150 очков. Игрок, который идёт первым в мире, получает 300 очков — эти очки его тянут вниз. Даня разбрасывался по мелким турнирам, зная, что не будет играть Уимблдон. Он не первый, кто вылетает из десятки: Джокович и Надаль тоже вылетали.

Сейчас он здоров и ничего не болит. Раньше на него все лезли, потому что был в топе рейтинга, а сейчас он сам может лезть на тех игроков, которые выше него. Будет американская серия: может где-то в финал выйти, где-то выиграть — вернётся в топ-10. Так что ничего страшного, сезон достаточно длинный», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.