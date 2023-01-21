Новак Джокович в трёх сетах обыграл Григора Димитрова и вышел в 1/8 Australian Open — 2023
Поделиться
21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович уверенно вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2023.
В матче третьего круга Джокович (4) со счётом 7:6 (9:7), 6:3, 6:4 обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова (27). Примечательно, что по ходу матча Новак дважды вызывал на корт врача из-за проблем с бедром.
Продолжительность поединка между Джоковичем и Димитровым составила 3 часа и 7 минут. Джокович 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Димитрова 15 эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.
В следующем раунде Джоковичу предстоит сразиться с австралийцем Алексом де Минором (22).
Комментарии
- 21 января 2023
-
14:43
-
14:32
-
14:22
-
14:20
-
14:19
-
13:58
-
13:42
-
13:24
-
13:12
-
13:00
-
12:52
-
12:33
-
12:16
-
12:10
-
11:53
-
11:46
-
11:35
-
11:20
-
11:12
-
10:58
-
10:41
-
10:26
-
09:31
-
09:30
-
08:37
-
08:23
-
07:52
-
06:46
-
04:42
-
04:35
-
04:29
-
00:40
-
00:22
-
00:05
- 20 января 2023
-
23:50
Партнерский контент