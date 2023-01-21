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Новак Джокович в трёх сетах обыграл Григора Димитрова и вышел в 1/8 Australian Open — 2023

Новак Джокович в трёх сетах обыграл Григора Димитрова и вышел в 1/8 Australian Open — 2023
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович уверенно вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2023.

В матче третьего круга Джокович (4) со счётом 7:6 (9:7), 6:3, 6:4 обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова (27). Примечательно, что по ходу матча Новак дважды вызывал на корт врача из-за проблем с бедром.

Продолжительность поединка между Джоковичем и Димитровым составила 3 часа и 7 минут. Джокович 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Димитрова 15 эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

В следующем раунде Джоковичу предстоит сразиться с австралийцем Алексом де Минором (22).

Australian Open (м). 3-й круг
21 января 2023, суббота. 11:15 МСК
Григор Димитров
28
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 7 		3 4    
7 9 		6 6    
             
Новак Джокович
5
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
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