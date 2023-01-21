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Australian Open — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 6-го игрового дня, Австралиан Опен

Australian Open — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 6-го игрового дня
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Сегодня, 21 января, состоялся шестой игровой день Открытого чемпионата Австралии – 2023 по теннису. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с наиболее важными и интересными результатами в женской сетке соревнований.

Australian Open. Женщины Результаты шестого игрового дня:

Варвара Грачёва (Россия) — Каролина Плишкова (Чехия) — 4:6, 2:6.

Нурия Парризас-Диас (Испания) — Донна Векич (Хорватия) — 2:6, 2:6.

Камила Джорджи (Италия) — Белинда Бенчич (Швейцария) – 2:6, 5:7.

Чжан Шуай (Китай) — Кэти Волынец (США) — 6:3, 6:2.

Арина Соболенко (Беларусь) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:2, 6:3.

Линда Фрухвиртова (Чехия)— Маркета Вондроушова (Чехия) — 7:5, 2:6, 6:3.

Лаура Зигемунд (Германия) — Каролин Гарсия (Франция) — 6:1, 3:6, 3:6.

Магда Линетт (Польша) — Екатерина Александрова (Россия) — 6:3, 6:4.

Турнирная сетка Australian Open, женщины
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