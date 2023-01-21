Маррей: если бы я играл на этом уровне в прошлом году, не был бы 60-м в мире

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей высказался о своём выступлении на Открытом чемпионате Австралии. Отметим, что за три матча на Australian Open — 2023 Маррей провёл на корте в общей сложности 14 часов и 3 минуты.

«Мне нравится, как я играю, мне больше нравится, когда я выступаю на крупном турнире, и действительно верю, что могу конкурировать. Но, да, я могу пройти дальше, чем третий раунд «Большого шлема», в этом нет никаких сомнений, но, очевидно, вы можете попасть не на очень хорошую жеребьёвку.

Если бы я играл на этом уровне в прошлом году, я, вероятно, не был бы на 50-м или 60-м месте в мире, поэтому я должен попытаться изменить это. Чувствую, что отдал этому событию всё, что у меня было, поэтому горжусь этим», — приводит слова Маррея Eurosport.