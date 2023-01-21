Маррей: в 2017 году врач сказал, что я больше не буду играть в теннис. Этот миф развеян

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей рассказал историю о восстановлении от травмы.

«Два дня назад я случайно наткнулся на врача, который в 2017 году сказал мне: «Хорошая новость заключается в том, что проблему с бедром можно устранить, но вы больше никогда не сможете заниматься профессиональным спортом и теннисом». Думаю, этот миф развеян за последние пять дней. Спокойной ночи», — написал Маррей в социальных сетях.

Маррей вылетел в третьем круге, уступив представителю Испании Роберто Баутиста-Агуту (24) со счётом 1:6, 7:6 (9:7), 3:6, 4:6. Отметим, что за три матча на Australian Open — 2023 Маррей провёл на корте в общей сложности 14 часов и 3 минуты.