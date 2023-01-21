Маррей: в 2017 году врач сказал, что я больше не буду играть в теннис. Этот миф развеян
Поделиться
Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей рассказал историю о восстановлении от травмы.
«Два дня назад я случайно наткнулся на врача, который в 2017 году сказал мне: «Хорошая новость заключается в том, что проблему с бедром можно устранить, но вы больше никогда не сможете заниматься профессиональным спортом и теннисом». Думаю, этот миф развеян за последние пять дней. Спокойной ночи», — написал Маррей в социальных сетях.
Маррей вылетел в третьем круге, уступив представителю Испании Роберто Баутиста-Агуту (24) со счётом 1:6, 7:6 (9:7), 3:6, 4:6. Отметим, что за три матча на Australian Open — 2023 Маррей провёл на корте в общей сложности 14 часов и 3 минуты.
Комментарии
- 21 января 2023
-
19:15
-
19:04
-
19:00
-
18:31
-
18:20
-
18:06
-
18:05
-
17:48
-
16:43
-
16:18
-
16:08
-
15:59
-
15:34
-
15:29
-
14:43
-
14:32
-
14:22
-
14:20
-
14:19
-
13:58
-
13:42
-
13:24
-
13:12
-
13:00
-
12:52
-
12:33
-
12:16
-
12:10
-
11:53
-
11:46
-
11:35
-
11:20
-
11:12
-
10:58
-
10:41
Партнерский контент