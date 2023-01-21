Веснина: на «Ролан Гаррос» российские теннисистки реабилитируются за Australian Open

Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина поделилась мыслями о вылете всех российских теннисисток до второй недели Открытого чемпионата Австралии. Последней представительницей России, кто покинул Australian Open, стала Екатерина Александрова.

«В вылете всех наших девушек после третьего круга ничего глобально страшного нет. Понятно, мы надеялись, что девушки пройдут как можно дальше. И, в принципе, у них есть игра для этого, но, видимо, пока не набрали нужную форму.

Начало сезона, первый ТБШ, который всегда специфический — все очень хотят, но нечасто получается показать свой лучший теннис. Такое бывает. Думаю, на «Ролан Гаррос» наши девушки уже будут во всеоружии и реабилитируются», — цитирует Веснину Sport24.