Димитров переиграл Джоковича впечатляющим бэкхендом. Видео

Болгарский теннисист Григор Димитров исполнил невероятный бэкхенд во втором сете матча с 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в рамках третьего круга Открытого чемпионата Австралии – 2023.
Права на видео принадлежат Tennis Australia. Посмотреть его можно на Youtube-канале Australian Open TV.
В матче третьего круга Джокович (4) со счётом 7:6 (9:7), 6:3, 6:4 обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова (27). Примечательно, что по ходу матча Новак дважды вызывал на корт врача из-за проблем с бедром.
Продолжительность поединка между Джоковичем и Димитровым составила 3 часа и 7 минут. Джокович 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Димитрова 15 эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.
В следующем круге Джоковичу предстоит сразиться с австралийцем Алексом де Минором (22).
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