Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Димитров переиграл Джоковича впечатляющим бэкхендом. Видео

Димитров переиграл Джоковича впечатляющим бэкхендом. Видео
Комментарии

Болгарский теннисист Григор Димитров исполнил невероятный бэкхенд во втором сете матча с 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в рамках третьего круга Открытого чемпионата Австралии – 2023.

Права на видео принадлежат Tennis Australia. Посмотреть его можно на Youtube-канале Australian Open TV.

В матче третьего круга Джокович (4) со счётом 7:6 (9:7), 6:3, 6:4 обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова (27). Примечательно, что по ходу матча Новак дважды вызывал на корт врача из-за проблем с бедром.

Продолжительность поединка между Джоковичем и Димитровым составила 3 часа и 7 минут. Джокович 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Димитрова 15 эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

В следующем круге Джоковичу предстоит сразиться с австралийцем Алексом де Минором (22).

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023