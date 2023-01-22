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Видео: Хачанов выиграл невероятный розыгрыш в матче с Нисиокой на Australian Open — 2023

Видео: Хачанов выиграл невероятный розыгрыш в матче с Нисиокой на Australian Open — 2023
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Серебряный призёр Олимпиады-2020 20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов впервые в карьере вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2023. В 1/8 финала Хачанов со счётом 6:0, 6:0, 7:6 (7:4) обыграл японца Йосихито Нисиоку.

В конце третьего сета матча случился невероятный розыгрыш, победителем которого стал Хачанов.

Права на видео принадлежат Tennis Australia. Посмотреть его можно на Youtube-канале Australian Open TV.

После данной победы Хачанов стал седьмым действующим игроком тура, который добирался до четвертьфиналов на всех турнирах «Большого шлема».

Компанию ему составляют:

Рафаэль Надаль (Испания);
Новак Джокович (Сербия);
Энди Маррей (Великобритания);
Стэн Вавринка (Швейцария);
Маттео Берреттини (Италия);
Янник Синнер (Италия).

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