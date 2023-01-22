Хачанов с двумя «баранками» пробился в 1/4 финала AO! Японец с досады расколотил ракетку

В воскресенье, 22 января, на Открытом чемпионате Австралии начались матчи четвёртого круга. А накануне Андрей Рублёв успешно справился с очередным соперником и присоединился к Карену Хачанову во второй неделе турнира. Таким образом, представителей России в мужской сетке осталось двое – Хачанов и Рублёв, а в женской – никого.

Для Хачанова выход в четвёртый круг АО – это личный рекорд на данном турнире. На пути в 1/8 финала россиянин, посеянный под 18-м номером, обыграл испанца Бернабе Сапата-Миральеса, австралийца Джэйсона Каблера и американца Фрэнсиса Тиафо (16). Матч с Тиафо получился очень напряжённым. После двух проигранных сетов американец встрепенулся и стал догонять. На тай-брейке четвёртого сета Карен отыграл шесть сетболов и вырвал победу.

В четвёртом круге Хачанову в соперники достался 27-летний японец Йосихито Нисиока (31). На этом турнире он прошёл шведа Микаэля Имера, чеха Далибора Сврчину и американца Маккензи Макдональда – того самого, который во втором раунде сенсационно выбил из сетки прошлогоднего чемпиона Рафаэля Надаля. Карен и Йосихито ранее встречались трижды, и счёт был 2-1 в пользу россиянина – он победил на Australian Open – 2019 и Олимпиаде-2021, а вот последняя игра в Вашингтоне-2022 осталась за Нисиокой. Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский оценил шансы Хачанова на дальнейшее продвижение по сетке: «Матч мне понравился. Карен — молодчина, выдержал натиск, в первых двух сетах у него было преимущество, но дальше американец больше атаковал, острее играл. Карен показал, что в такой ситуации готов тянуть, он выдержал и физически, и психологически. Тай-брейк четвёртого сета, где он проигрывал, показал, что и из таких ситуаций Карен может выбираться. Считаю, что дальше по сетке у Карена очень хорошие шансы. С Нисиокой вполне можно играть. На мой взгляд, Карен в хорошей форме, он будет фаворитом этого матча», — приводит слова Ольховского ТАСС.

А сам матч пошёл по совершенно неожиданному сценарию. Вряд ли кто-либо мог такое предсказать! С первых же минут Карен почувствовал себя хозяином на корте и стал брать гейм за геймом. Счёт стремительно рос в пользу россиянина, а японец просто не понимал, что происходит. Он выглядел расстроенным и растерянным. В итоге через 27 минут Хачанов выиграл первый сет с «баранкой» — 6:0! А когда во втором Нисиока потерял вторую свою подачу и счёт стал 0:4, он от досады расколотил ракетку о корт. Вот вам и самурайская выдержка! Вторая партия закончилась с тем же счётом 6:0 ещё быстрее – за 20 минут. И третий сет начался с брейка Хачанова – 2:0. И к этому моменту суммарно японец проиграл 14 геймов подряд.

Удивительно, но эту неудачную серию Нисиока сумел остановить брейком, взяв подачу Хачанова – 2:1. А потом как он заиграл! Легко, вдохновенно. После каждого розыгрыша Йосихито просил публику его поддержать, и та отвечала ему взаимностью, ожидая продолжения шоу.

Публикация доступна на YouTube-канале Australian Open. Права на видео принадлежат Tennis Australia (ITF).

Игра выровнялась. После обмена брейками в начале партии теннисисты брали свои подачи, а при счёте 4:4 японец заработал два брейк-пойнта, впрочем, Хачанов угрозу отвёл. Дело дошло до тай-брейка, на котором удача улыбнулась Карену – 6:0, 6:0, 7:6 (7:4) ровно за два часа борьбы. Удивительный матч!

Вот так Карен Хачанов впервые в карьере пробился в 1/4 финала Australian Open. Таким образом, на всех четырёх ТБШ он добирался как минимум до восьмёрки сильнейших. Поразительная стабильность, которой не могут похвастать Медведев с Рублёвым. Андрею и Даниилу для полной коллекции не хватает четвертьфинала Уимблдона – они ни разу туда не пробивались. Ну а Карен в 1/4 финала Australian Open – 2022 сыграет с победителем пары Хуркач – Корда.