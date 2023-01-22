Чжу Линь — о поражении от Азаренко: нужно было выложиться на 200%, чтобы её победить

Китайская теннисистка Чжу Линь (87-е место рейтинга WTA) прокомментировала поражение от двукратной победительница турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира Виктории Азаренко в матче четвёртого круга Australian Open. Встреча завершилась победой белорусской теннисистки в трёх сетах — 6:4, 1:6, 4:6.
«Это был очень тяжёлый матч. Сейчас я вымотана. Я отдала буквально всё на корте и очень собой горжусь. Виктория – чемпионка «Больших шлемов». Поэтому нужно было выложиться на 120%, даже на 200%, чтобы её победить.
Конечно, на таких турнирах у неё гораздо больше опыта, чем у меня. Если я хочу её обыграть, то должна быть стабильнее. Вот над чем мне нужно работать. Мало одного удачного матча или турнира, я должна быть стабильнее на протяжении всего сезона. Она заслужила победу сегодня», – сказала Чжу Линь на пресс-конференции.
В матче 1/4 финала Australian Open Виктория Азаренко встретится с третьей ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.
- 22 января 2023
-
21:28
-
21:00
-
20:38
-
20:27
-
20:00
-
19:04
-
18:36
-
18:21
-
17:11
-
17:01
-
17:00
-
16:43
-
16:32
-
15:53
-
15:16
-
14:50
-
14:32
-
14:25
-
13:57
-
13:48
-
13:32
-
12:59
-
12:48
-
12:20
-
12:16
-
11:52
-
11:38
-
11:09
-
10:58
-
10:51
-
10:41
-
10:20
-
10:03
-
09:51
-
09:30