Чжу Линь — о поражении от Азаренко: нужно было выложиться на 200%, чтобы её победить

Китайская теннисистка Чжу Линь (87-е место рейтинга WTA) прокомментировала поражение от двукратной победительница турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира Виктории Азаренко в матче четвёртого круга Australian Open. Встреча завершилась победой белорусской теннисистки в трёх сетах — 6:4, 1:6, 4:6.



«Это был очень тяжёлый матч. Сейчас я вымотана. Я отдала буквально всё на корте и очень собой горжусь. Виктория – чемпионка «Больших шлемов». Поэтому нужно было выложиться на 120%, даже на 200%, чтобы её победить.



Конечно, на таких турнирах у неё гораздо больше опыта, чем у меня. Если я хочу её обыграть, то должна быть стабильнее. Вот над чем мне нужно работать. Мало одного удачного матча или турнира, я должна быть стабильнее на протяжении всего сезона. Она заслужила победу сегодня», – сказала Чжу Линь на пресс-конференции.

В матче 1/4 финала Australian Open Виктория Азаренко встретится с третьей ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.