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Томми Пол победил Баутиста-Агута и вышел в 1/4 финала Australian Open — 2023

Томми Пол победил Баутиста-Агута и вышел в 1/4 финала Australian Open — 2023
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35-я ракетка мира американец Томми Пол пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2023.

В матче четвёртого круга Томми в четырёх сетах победил испанца Роберто Баутиста-Агута (25-й в рейтинге ATP) со счётом 6:2, 4:6, 6:2, 7:5.

Общая продолжительность встречи составила 3 часа 20 минут. Пол 11 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из 15. На счету Баутиста-Агута два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

В четвертьфинальном матче Australian Open — 2023 Томми Пол встретится с 89-й ракеткой мира 20-летним американцем Беном Шелтоном.

Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне составляет $ 51 384 291. Действующим чемпионом турнира является испанец Рафаэль Надаль, покинувший текущий розыгрыш во втором круге.

Australian Open (м). 4-й круг
23 января 2023, понедельник. 09:55 МСК
Роберто Баутиста-Агут
25
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 2 5  
6 		4 6 7  
             
Томми Пол
35
США
Томми Пол
Т. Пол
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