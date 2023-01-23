Томми Пол победил Баутиста-Агута и вышел в 1/4 финала Australian Open — 2023

35-я ракетка мира американец Томми Пол пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2023.



В матче четвёртого круга Томми в четырёх сетах победил испанца Роберто Баутиста-Агута (25-й в рейтинге ATP) со счётом 6:2, 4:6, 6:2, 7:5.

Общая продолжительность встречи составила 3 часа 20 минут. Пол 11 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из 15. На счету Баутиста-Агута два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.



В четвертьфинальном матче Australian Open — 2023 Томми Пол встретится с 89-й ракеткой мира 20-летним американцем Беном Шелтоном.



Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне составляет $ 51 384 291. Действующим чемпионом турнира является испанец Рафаэль Надаль, покинувший текущий розыгрыш во втором круге.