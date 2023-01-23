Чесноков: матч Рублёва и Руне на Australian Open — фильм ужасов. Датчанин отдал свою игру

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков высказался о победе российского теннисиста Андрея Рублёва над представителем Дании Хольгером Руне в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.



«Получился фильм — не романтика, а фильм ужасов. Достаточно комфортно Рублёв выиграл первый сет. Потом был ранний брейк, но всё равно второй сет Рублёв мог выиграть. В четвёртом сете идёт подача на матч и происходят две двойные ошибки. Достаточно много подарков для такого уровня матча, где играют два игрока из топ-10 мира.



В пятом сете сразу пошли брейк-пойнты. Рублёв чудом отыгрался с 0:40, но Руне всё равно брейканул — 5:2. Казалось бы, что всё — забирай матч. Но Рублёв вернулся обратно. На тай-брейке 0:5 — такое преимущество! Руне отдал свой матч, свою игру. Пятый сет Руне был обязан выигрывать. Я просто не знаю, как он его проиграл.



На матчболе произошла вообще какая-то шара. Просто какую-то нереальную соплю засандалил. Я не могу это объяснить. Такое происходит раз в год, а то и вообще раз в жизни. Если бы на матчболе пошёл розыгрыш, то Руне сделал бы всё, чтобы выиграть этот мяч. В этом матче было огромное количество невынужденных ошибок», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.