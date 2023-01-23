Видео: на Australian Open у сербов пытались конфисковать флаг, перепутав его с российским

На Открытом чемпионате Австралии – 2023 произошёл неприятный инцидент с участием сербских фанатов тенниса.

Один из охранников в Мельбурн-парке попытался конфисковать у сербов их национальный флаг, перепутав его с российским. «Вы чёртов расист», — сказал один из участников инцидента представителю охраны.

Отметим, что по ходу беседы охранник выразил недовольство тем, что болельщики снимали его на видео. «Вызовите полицию, арестуйте нас, но вы будете на YouTube», — отвечает ему один из фанатов.

На текущем Открытом чемпионате Австралии — 2023 российские и белорусские флаги попали под официальный запрет. Болельщикам нельзя демонстрировать данную символику как на матчах, так и внутри спортивного комплекса.