«Немного стыдно, что нарушил режим отца». Бен Шелтон — о выходе в четвертьфинал AO-2023
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89-я ракетка мира, 20-летний американский теннисист Бен Шелтон рассказал, как его отец, бывшая 55-я ракетка мира Брайан Шелтон отреагировал на выход сына в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2023.
За выход в полуфинал престижных соревнований юный Шелтон сразится с соотечественником Томми Полом.
«Пока никак. На самом деле, я не открывал телефон сразу после матча. Пока не успел поговорить ни с кем из родных.
Я знаю, что отец не спал весь матч, потому что он переписывался с моим тренером Дином. Я знаю, что он не спал и смотрел. Уверен, что утром он мне позвонит или я ему. Дома у него работа и команда. Немного стыдно, что я нарушил его режим сна (смеётся)», — сказал Шелтон на послематчевой пресс-конференции.
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