Шелтон после выхода в 1/4 финала AO-2023 ответил, отпросился ли у преподавателей в вузе

89-я ракетка мира, 20-летний американский теннисист Бен Шелтон ответил на вопросы об учёбе после выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2023.

Бен Шелтон: Чувствую себя великолепно, это довольно особенная неделя для меня. Определённо у меня много забот, я играю свой первый турнир «Большого шлема» за пределами США, на этой неделе у меня ещё начинается учёба. Такое часто случается (смеётся).

Журналист: Ты написал записку преподавателям, что-то вроде: «Ребята, у меня Открытый чемпионат Австралии, могу я опоздать на неделю?

Бен Шелтон: Экзаменов пока нет, так что будет интересно, когда их даты совпадут и будут противоречить моим турнирным планам (смеётся). Несколько задач с той и другой стороны (спорт и учёба). Довольно простая штука.