Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шелтон после выхода в 1/4 финала AO-2023 ответил, отпросился ли у преподавателей в вузе

Шелтон после выхода в 1/4 финала AO-2023 ответил, отпросился ли у преподавателей в вузе
Комментарии

89-я ракетка мира, 20-летний американский теннисист Бен Шелтон ответил на вопросы об учёбе после выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2023.

Бен Шелтон: Чувствую себя великолепно, это довольно особенная неделя для меня. Определённо у меня много забот, я играю свой первый турнир «Большого шлема» за пределами США, на этой неделе у меня ещё начинается учёба. Такое часто случается (смеётся).
Журналист: Ты написал записку преподавателям, что-то вроде: «Ребята, у меня Открытый чемпионат Австралии, могу я опоздать на неделю?
Бен Шелтон: Экзаменов пока нет, так что будет интересно, когда их даты совпадут и будут противоречить моим турнирным планам (смеётся). Несколько задач с той и другой стороны (спорт и учёба). Довольно простая штука.

Нереальная восьмёрка. Кто прорвался в четвертьфинал AO-2023 вместе с Рублёвым и Хачановым Нереальная восьмёрка. Кто прорвался в четвертьфинал AO-2023 вместе с Рублёвым и Хачановым
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023