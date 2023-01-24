Пол — о выходе в 1/4 AO: Опелка занимался для меня аналитикой, Фритц присылал тупые мемы

35-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол рассказал об атмосфере внутри мужской сборной США. Ранее Пол вышел в дебютный для себя четвертьфинал турнира «Большого шлема» — Australian Open — 2023.
«Конечно, мы следим за людьми, с которыми играли всю жизнь, с которыми всегда были на одном уровне, видим, что они добиваются успеха на больших турнирах, и думаем: «Ладно, и я так могу». При этом, думаю, мы подталкиваем друг друга не только в плане результатов: мы общаемся, помогаем друг другу, хотим, чтобы у других всё получалось. Так что да, у нас хороший коллектив. Конечно, я хочу быть лучшим из нас. Фритц хочет, Тиафо. Все хотят быть лучшими. Это идёт на пользу всем. Мы все любим посоперничать.
Общались ли мы в последнее время? Да, на самом деле, Опелка занимался для меня аналитикой. По сути, на этой неделе он был моим тренером. Тейлор присылал мне тупые мемы. Вот и всё. Тиафо написал несколько сообщений. Все меня очень поддерживают», — сказал Пол на послематчевой пресс-конференции.
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