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Хачанов вышел в полуфинал Australian Open. Корда не смог продолжить матч

Хачанов вышел в полуфинал Australian Open. Корда не смог продолжить матч
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Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал Australian Open. Четвертьфинальный матч с американцем Себастьяном Кордой был завершён досрочно из-за отказа последнего продолжить игру в связи с медицинскими проблемами.

Хачанов вёл по ходу матча: 7:6 (7:5), 6:3, 3:0. Корда отказался продолжить встречу из-за проблем с запястьем правой руки. Напомним, во втором сете при счёте 3:2 в пользу Корды американец уже жаловался на проблемы с кистью, однако спустя несколько минут после выхода врача матч возобновился.

Таким образом, Карен Хачанов вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, где сыграет с победителем пары Стефанос Циципас (Греция) — Иржи Легечка (Чехия).

Напомним, Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 51 млн.

Australian Open (м). 1/4 финала
24 января 2023, вторник. 06:55 МСК
Карен Хачанов
20
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 3    
6 5 		3 0    
             
Себастьян Корда
31
США
Себастьян Корда
С. Корда
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