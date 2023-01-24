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«На Уимблдоне я ответила на все вопросы». Елена Рыбакина — на вопрос о своём гражданстве

«На Уимблдоне я ответила на все вопросы». Елена Рыбакина — на вопрос о своём гражданстве
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина ответила на вопрос о своих болельщиках из России. Рыбакина является уроженкой Москвы, но она с 2018 года представляет Казахстан.

— Болеют ли за тебя в России?
— Я получаю поддержку со всего мира. Но больше всего — из Казахстана, конечно. Сложно сказать. Наилучшая поддержка была… Может, не наилучшая, но на Олимпиаде я впервые почувствовала большую поддержку. Мы играли без зрителей, но я получала сообщения и всё остальное. Они шли отовсюду, но больше всего — из Казахстана.

— На Уимблдоне тебя спрашивали о переезде в Казахстан, при том что ты из России. Тут с этим легче?
— Во-первых, как я уже говорила, у меня был непростой период перед Уимблдоном, когда я устала ментально. Я играла много турниров, была не в лучшей форме и взяла паузу. Я действительно не ожидала, что удастся победить. Здесь же всё иначе. Я уже однажды это сделала [выиграла ТБШ]. Разумеется, я уверена, что могу сделать это снова. Я очень хорошо подготовилась с командой. Я не удивлена результатами. Я рада. Я жажду работать и прибавлять. Считаю, на Уимблдоне дала ответы на все вопросы. Тут больше нечего сказать.

«Больше всего меня поддерживают из Казахстана». Откровения Рыбакиной перед полуфиналом AO «Больше всего меня поддерживают из Казахстана». Откровения Рыбакиной перед полуфиналом AO
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