«На Уимблдоне я ответила на все вопросы». Елена Рыбакина — на вопрос о своём гражданстве

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина ответила на вопрос о своих болельщиках из России. Рыбакина является уроженкой Москвы, но она с 2018 года представляет Казахстан.

— Болеют ли за тебя в России?

— Я получаю поддержку со всего мира. Но больше всего — из Казахстана, конечно. Сложно сказать. Наилучшая поддержка была… Может, не наилучшая, но на Олимпиаде я впервые почувствовала большую поддержку. Мы играли без зрителей, но я получала сообщения и всё остальное. Они шли отовсюду, но больше всего — из Казахстана.



— На Уимблдоне тебя спрашивали о переезде в Казахстан, при том что ты из России. Тут с этим легче?

— Во-первых, как я уже говорила, у меня был непростой период перед Уимблдоном, когда я устала ментально. Я играла много турниров, была не в лучшей форме и взяла паузу. Я действительно не ожидала, что удастся победить. Здесь же всё иначе. Я уже однажды это сделала [выиграла ТБШ]. Разумеется, я уверена, что могу сделать это снова. Я очень хорошо подготовилась с командой. Я не удивлена результатами. Я рада. Я жажду работать и прибавлять. Считаю, на Уимблдоне дала ответы на все вопросы. Тут больше нечего сказать.