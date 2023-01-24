«На Уимблдоне я ответила на все вопросы». Елена Рыбакина — на вопрос о своём гражданстве

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина ответила на вопрос о своих болельщиках из России. Рыбакина является уроженкой Москвы, но она с 2018 года представляет Казахстан.
— Болеют ли за тебя в России?
— Я получаю поддержку со всего мира. Но больше всего — из Казахстана, конечно. Сложно сказать. Наилучшая поддержка была… Может, не наилучшая, но на Олимпиаде я впервые почувствовала большую поддержку. Мы играли без зрителей, но я получала сообщения и всё остальное. Они шли отовсюду, но больше всего — из Казахстана.
— На Уимблдоне тебя спрашивали о переезде в Казахстан, при том что ты из России. Тут с этим легче?
— Во-первых, как я уже говорила, у меня был непростой период перед Уимблдоном, когда я устала ментально. Я играла много турниров, была не в лучшей форме и взяла паузу. Я действительно не ожидала, что удастся победить. Здесь же всё иначе. Я уже однажды это сделала [выиграла ТБШ]. Разумеется, я уверена, что могу сделать это снова. Я очень хорошо подготовилась с командой. Я не удивлена результатами. Я рада. Я жажду работать и прибавлять. Считаю, на Уимблдоне дала ответы на все вопросы. Тут больше нечего сказать.
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