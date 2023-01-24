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Что сказала Елена Рыбакина о себе и соперницах после победы над Еленой Остапенко и выхода в полуфинал Australian Open

«Больше всего меня поддерживают из Казахстана». Откровения Рыбакиной перед полуфиналом AO
Александр Насонов
Что сказала Елена Рыбакина
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Уроженка Москвы, обыгравшая Елену Остапенко на Australian Open, ушла от ответа на вопрос о России.

Чемпионка Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина стала первой участницей полуфиналов Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде. В своём четвертьфинале уроженка Москвы обыграла Елену Остапенко из Латвии со счётом 6:2, 6:4. Рыбакина 11 раз подала навылет, в то время как на счету Остапенко всего один эйс.

Australian Open (ж). 1/4 финала
24 января 2023, вторник. 04:50 МСК
Елена Рыбакина
25
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Елена Остапенко
17
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

«Да, я очень довольна, что смогла выйти в полуфинал. Играла очень хорошо сегодня, даже несмотря на задержки из-за дождя и всё остальное. В целом считаю, уверенно провела встречу», — сказала Елена на послематчевой пресс-конференции.

— Почему ты сейчас выглядишь счастливее, чем на Уимблдоне?
— Конечно, на Уимблдоне я набралась опыта. Сейчас в Австралии это помогает мне. Я знаю, чего ожидать. В этом смысле после Уимблдона стало легче. Я хорошо чувствую себя на корте и наслаждаюсь каждым матчем, который здесь играю.

— Расскажи подробнее о задержке из-за дождя.
— У меня было преимущество. Я вела 3:1, был брейк-пойнт. Но всё равно мне было немного легче. Я знала, что она хорошо подаёт. И вне зависимости от того, что будет в этом гейме, в следующем гейме подавать буду я. Так что это было преимущество. Перерыв был не очень долгим. Я оставалась в зале, разогревалась, общалась с командой и потом вернулась на корт.

— Расскажи о своей подаче. Как она стала оружием сегодня?
— Я бы сказала, что всегда неплохо подаю. Но, конечно, когда стала работать со своим тренером, мы внесли много изменений в технику. И я стала подавать ещё мощнее. Да, это моё оружие на корте. Разумеется, мы стараемся продолжать работу над подачей. Всегда есть где прибавить.

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— Ты лидируешь по эйсам. Как считаешь, женщины используют это оружие не так часто, как должны?
— Мне сложно сказать. Я довольно высокая в сравнении с другими девушками. Есть и другие девушки, которые столь же сильны и высоки. Но, конечно, дело тут не только в росте. Очень важно иметь хорошую технику с позиций биомеханики. И всё это в совокупности помогает лучше подавать. Я довольна подачей. Всем остальным нужно подумать, надо ли им работать над подачей или нет. У других девушек может быть всё в порядке — возможно, не со скоростью, но они подают под правильным углом. Они «открывают» корт таким образом. Все отличаются друг от друга. И все стараются понять, что лучше всего для них на корте.

— Болеют ли за тебя в России?
— Я получаю поддержку со всего мира. Но больше всего — из Казахстана, конечно. Сложно сказать. Наилучшая поддержка была… Может, не наилучшая, но на Олимпиаде я впервые почувствовала большую поддержку. Мы играли без зрителей, но я получала сообщения и всё остальное. Они шли отовсюду, но больше всего — из Казахстана.

— На Уимблдоне тебя спрашивали о переезде в Казахстан, при том что ты из России. Тут с этим легче?
— Во-первых, как я уже говорила, у меня был непростой период перед Уимблдоном, когда я устала ментально. Я играла много турниров, была не в лучшей форме и взяла паузу. Я действительно не ожидала, что удастся победить. Здесь же всё иначе. Я уже однажды это сделала [выиграла ТБШ]. Разумеется, я уверена, что могу сделать это снова. Я очень хорошо подготовилась с командой. Я не удивлена результатами. Я рада. Я жажду работать и прибавлять. Считаю, на Уимблдоне дала ответы на все вопросы. Тут больше нечего сказать.

Елена Рыбакина

Елена Рыбакина

Фото: Darrian Traynor/Getty Images

— Тебе оказывали достаточно спонсорской поддержки в ходе карьеры?
— Конечно, её могло бы быть и побольше. Но на данном этапе моей карьеры… Это уже не начало, но я по-прежнему считаю, что ещё не на пике. Думаю, впереди у меня ещё много лет карьеры. Всё это ещё в будущем. Посмотрим, каким оно окажется.

— Первый матч ты играла на 13-м корте. Расстроилась от этого?
— Не особо. Как я уже говорила, в этот раз я была сосредоточена на матче. Не имеет значения, на каком корте я играю. Я была сосредоточена на том, что происходит на корте, и старалась делать всё, что в моих силах. В такой ситуации подобные вещи не имеют значения.

— Остапенко часто просила проверить, попадал ли мяч в линию. Отвлекало?
— Я видела это. На экране можно видеть, что мяч едва задел линию, и всё в таком духе. Разумеется, я видела, что Елена недовольна. Но мы обе играем агрессивно и стараемся подстёгивать друг друга начиная с первого мяча. Так что это справедливо для обеих сторон.

Елена Остапенко

Елена Остапенко

Фото: Darrian Traynor/Getty Images

— Чувствуешь, что до титула рукой подать?
— Конечно, в начале турнира думаешь: ох, путь такой долгий — конечно, если будешь побеждать. Сейчас кажется, что финиш уже рядом. Но я всё равно стараюсь сосредотачиваться на одном матче. Да, всё уже близко. Вот почему все стали стараться ещё усерднее, сражаться за каждый мяч. В сетке остались только хорошие теннисистки. Матчи будут напряжёнными.

— О чём говорила с семьёй и друзьями в конце матча?
— То были мои тренеры, Стефан Вуков, тренер по физподготовке, физиотерапевт. В этот раз у меня действительно много поддержки. Семья, родители, сестра, друзья, спонсоры. Да, у меня хорошая поддержка (улыбается).

— В полуфинале ты сыграешь или с Пегулой, или с Азаренко. Что думаешь?
— Конечно, это непростые для меня соперницы. Мы хорошо знаем друг друга. С Джессикой был тяжёлый матч в Гвадалахаре, но там были особенные условия. А с Викой — в Индиан-Уэллсе. Да, серьёзные соперницы. Но, как и всегда, я постараюсь подготовиться к матчу, проанализировать, всё обдумать. Разумеется, на корте я сделаю всё возможное.

Australian Open — 2023. Женщины. Турнирная сетка

В полуфинале Australian Open соперницей Рыбакиной станет победительница противостояния Джессика Пегула (США) — Виктория Азаренко (Беларусь). Этот матч также состоится сегодня, 24 января. Следить за всеми событиями можно на «Чемпионате».

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