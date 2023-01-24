Рыбакина оценила возможных соперниц по полуфиналу Australian Open
Поделиться
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, пробившаяся в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, высказалась о возможных соперницах по этой стадии турнира — американке Джессике Пегуле и белорусской теннисистке Виктории Азаренко.
«Конечно, это непростые для меня соперницы. Мы хорошо знаем друг друга. С Джессикой был тяжёлый матч в Гвадалахаре, но там были особенные условия. А с Викой — в Индиан-Уэллсе. Да, серьёзные соперницы. Но, как и всегда, я постараюсь подготовиться к матчу, проанализировать, всё обдумать. Разумеется, на корте я сделаю всё возможное», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.
Напомним, в четвертьфинальном матче Рыбакина уверенно обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко — 6:2, 6:4.
Комментарии
- 24 января 2023
-
12:11
-
12:10
-
11:46
-
11:41
-
11:30
-
11:12
-
10:59
-
10:58
-
10:45
-
10:43
-
10:31
-
10:24
-
10:14
-
09:55
-
09:52
-
09:35
-
09:32
-
09:10
-
09:03
-
08:49
-
08:24
-
06:36
-
06:35
-
01:44
-
00:44
-
00:44
-
00:29
-
00:10
-
00:03
- 23 января 2023
-
23:53
-
23:37
-
23:06
-
22:50
-
22:42
-
22:15
Партнерский контент