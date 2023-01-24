Рыбакина оценила возможных соперниц по полуфиналу Australian Open

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, пробившаяся в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, высказалась о возможных соперницах по этой стадии турнира — американке Джессике Пегуле и белорусской теннисистке Виктории Азаренко.

«Конечно, это непростые для меня соперницы. Мы хорошо знаем друг друга. С Джессикой был тяжёлый матч в Гвадалахаре, но там были особенные условия. А с Викой — в Индиан-Уэллсе. Да, серьёзные соперницы. Но, как и всегда, я постараюсь подготовиться к матчу, проанализировать, всё обдумать. Разумеется, на корте я сделаю всё возможное», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Напомним, в четвертьфинальном матче Рыбакина уверенно обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко — 6:2, 6:4.