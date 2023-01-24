Французский дуэт Жереми Шарди/Фабрис Мартен вышел в полуфинал парного разряда AO

Французская пара теннисистов Жереми Шарди/Фабрис Мартен обыграла дуэт Марсело Аревало (Сальвадор)/Жан-Жюльен Роже (Нидерланды) в четвертьфинальном матче парного разряда Australian Open — 6:3, 2:6, 7:6(10:4).

Шарди и Мартен сделали семь эйсов, допустили четыре двойные ошибки и использовали три брейк-пойнта из четырёх. Их соперники четыре раза подали навылет, три раза ошиблись на подаче и реализовали 4 брейк-пойнта из 10.

Соперниками французской пары в полуфинале турнира станет дуэт, в котором выступает ещё один француз, Юго Нис, и польский теннисист Ян Зелиньский. Матч пройдёт 25 января.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 51 млн.