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Французский дуэт Жереми Шарди/Фабрис Мартен вышел в полуфинал парного разряда AO

Французский дуэт Жереми Шарди/Фабрис Мартен вышел в полуфинал парного разряда AO
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Французская пара теннисистов Жереми Шарди/Фабрис Мартен обыграла дуэт Марсело Аревало (Сальвадор)/Жан-Жюльен Роже (Нидерланды) в четвертьфинальном матче парного разряда Australian Open — 6:3, 2:6, 7:6(10:4).

Шарди и Мартен сделали семь эйсов, допустили четыре двойные ошибки и использовали три брейк-пойнта из четырёх. Их соперники четыре раза подали навылет, три раза ошиблись на подаче и реализовали 4 брейк-пойнта из 10.

Соперниками французской пары в полуфинале турнира станет дуэт, в котором выступает ещё один француз, Юго Нис, и польский теннисист Ян Зелиньский. Матч пройдёт 25 января.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 51 млн.

Australian Open — парный разряд (м). 1/4 финала
24 января 2023, вторник. 07:50 МСК
Жереми Шарди
Франция
Жереми Шарди
Фабрис Мартен
Франция
Фабрис Мартен
Ж. Шарди Ф. Мартен
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 7 10
3 		6 6 4
         
Марсело Аревало
Сальвадор
Марсело Аревало
Жан-Жюльен Роже
Нидерланды
Жан-Жюльен Роже
М. Аревало Ж. Роже
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