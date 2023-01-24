Евгений Кафельников: Джокович голоден — хочет выиграть 22-й титул ТБШ

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился ожиданиями от поединка россиянина Андрея Рублёва с 21-кратным победителем ТБШ сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии – 2023.
«Не могу точно вам сказать, как должен играть Рублёв. Самое главное, Андрей должен стараться и выкладываться. В любом ином случае ничего с Джоковичем не получится. Новак голоден — хочет выиграть 22-й ТБШ. Всё будет зависть только от Рублёва», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Отметим, что помимо Рублёва в сетке Australian Open среди российских теннисистов в одиночных разрядах остаётся Карен Хачанов. Он уже пробился в полуфинал турнира.
- 24 января 2023
-
22:15
-
21:55
-
21:44
-
21:27
-
20:54
-
20:12
-
20:06
-
19:55
-
19:29
-
19:22
-
18:57
-
18:23
-
18:14
-
17:58
-
17:34
-
16:44
-
16:40
-
16:34
-
16:18
-
16:10
-
15:38
-
15:22
-
14:52
-
13:45
-
13:17
-
13:11
-
13:00
-
12:59
-
12:53
-
12:45
-
12:29
-
12:11
-
12:10
-
11:46
-
11:41