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Евгений Кафельников: Джокович голоден — хочет выиграть 22-й титул ТБШ

Евгений Кафельников: Джокович голоден — хочет выиграть 22-й титул ТБШ
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился ожиданиями от поединка россиянина Андрея Рублёва с 21-кратным победителем ТБШ сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии – 2023.

«Не могу точно вам сказать, как должен играть Рублёв. Самое главное, Андрей должен стараться и выкладываться. В любом ином случае ничего с Джоковичем не получится. Новак голоден — хочет выиграть 22-й ТБШ. Всё будет зависть только от Рублёва», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Отметим, что помимо Рублёва в сетке Australian Open среди российских теннисистов в одиночных разрядах остаётся Карен Хачанов. Он уже пробился в полуфинал турнира.

Убойный четвертьфинал — Рублёв vs Джокович! Расписание, расклады и сетки AO-2023 Убойный четвертьфинал — Рублёв vs Джокович! Расписание, расклады и сетки AO-2023
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