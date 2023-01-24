Елена Веснина оценила шансы Рублёва в четвертьфинале Australian Open с Джоковичем

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина поделилась ожиданиями от поединка россиянина Андрея Рублёва с 21-кратным победителем ТБШ, сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии – 2023.

«Джокович — однозначный фаворит в матче с Рублёвым. Но у Андрея будут шансы, если он покажет свою лучшую игру. Для этого ему просто необходимо качественно восстановиться после сумасшедшего матча. Битва с Руне забрала много сил. Если Рублёв не сможет восстановиться полностью, то шансов на победу практически не будет.

Джокович провёл всего три сета, совсем не потратил сил. На Australian Open постоянно случаются сюрпризы. Может быть, время очередного как раз пришло сейчас. Буду верить и болеть за Рублёва! Очень надеюсь, что он одержит важнейшую для себя победу и выйдет в полуфинал «Большого шлема», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.