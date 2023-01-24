Рублёв уже побеждал Джоковича. Как Андрею выйти в полуфинал Australian Open

25 января Андрея Рублёва ожидает один из самых важных матчей в его карьере. Российский теннисист, вышедший в четвертьфинал Australian Open 2023 года, ещё никогда не выходил в полуфинал «Шлемов». И сейчас сделать это будет тем сложнее, что в соперниках у него на сей раз окажется 21-кратный чемпион мэйджоров Новак Джокович. Девять «Шлемов» из 21 Джокович взял именно в Австралии. Но ничего невозможного нет. И Андрей в состоянии победить даже такого игрока, как Новак.

Первая встреча

Собственно, один раз он уже это доказал. Рублёв и Джокович трижды встречались на корте, и однажды победу отпраздновал россиянин. Первая встреча, правда, завершилась в пользу серба. На Итоговом турнире 2021 года Новак уверенно обыграл Андрея — 6:3, 6:2. Это был матч 2-го тура группового этапа, и теннисисты подошли к нему, имея по победе в 1-м туре. Рублёв, несмотря на победу над Стефаносом Циципасом, потерпел затем два поражения (в последнем туре — от Каспера Рууда) и не вышел из группы. Ну а Джокович, хотя и вышел в полуфинал, неожиданно проиграл в нём Александру Звереву, который в итоге и выиграл турнир, победив в финале Даниила Медведева.

Первая победа

А вот второй матч с Джоковичем Рублёв выиграл. Причём где — в Белграде-2022, в финале грунтового турнира, организатором которого является Джордже Джокович, брат Новака. Очевидно, что подавляющее большинство зрителей болели за соотечественника, но это не смутило Андрея, который не всегда может похвастаться психологической стойкостью. Приятным сюрпризом стало то, что в третьем, решающем сете россиянин оформил «баранку» — прямо скажем, не каждый может сказать, что брал партию у Джоковича под ноль. 6:2, 6:7 (4:7), 6:0 — вот каков итог той удивительной встречи.

Новак Джокович и Андрей Рублёв Фото: Nikola Krstic/Getty Images

Как объясняли успех Рублёва в том матче? По мнению вице-президента ФТР Алексея Селиваненко, Андрей был в лучшей форме, ну а Джоковича, как ни странно, подвела психология. «Выиграть турнир и победить в финале Новака – большое достижение. Не так много людей, которые сумели обыграть Джоковича в финале. Рублёв показал практически свой лучший теннис. Конечно, было видно, что Новаку тяжело даётся игра дома, чувствовалось – ответственность давила. Андрей же показал феноменальный теннис. В третьем сете он не дал Джоковичу шанса вернуться в игру. Спортсмен такого уровня, как Новак, использует малейший шанс, чтобы добиться своего. Тем более эта победа является примечательной», — говорил Селиваненко в интервью «Чемпионату».

А вот двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский предположил, что всё дело было в физике. «На второй сет Джоковича где-то хватило, в третьем же сете завершить 6:0 — Андрей молодец. На мой взгляд, Новак физически не готов. В предыдущих матчах он не выглядел свежим. Рублёв был увереннее и лучше готов», — говорил Ольховский в интервью «Чемпионату».

Джокович же подчёркивал, что всё дело действительно было в физике. «Мне не повезло, что в третьем сете у меня кончился бензин. Поэтому я не смог бороться. Я мог проиграть и в первом матче на турнире. После тяжёлых четырёх матчей, в каждом из которых было по три сета, могу сказать, что я устал. Я не чувствовал себя сильно уставшим до конца второго сета. Второй гейм был тяжёлым, думаю, что я хорошо играл на тай-брейке. Я был готов бороться ещё один сет, но не получилось», — приводит слова Новака пресс-служба ATP.

Снова поражение на Итоговом

Третий матч Рублёва и Джоковича вновь состоялся на Итоговом турнире — в прошлом году. И снова соперники встретились во 2-м туре, имея по одной победе. Новак опять оказался сильнее (6:4, 6:1), но на этом параллели заканчиваются, чему оба теннисиста могут быть только рады, так как по факту они выступили лучше, чем на Итоговом-2021. Андрей в последнем туре одержал волевую победу над Циципасом и вышел в полуфинал (где проиграл Рууду), ну а Новак победил Даниила Медведева в группе, Тейлора Фритца в полуфинале, Рууда в финале и завоевал очередной титул.

Новак Джокович Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Новая встреча

Рублёв осознаёт, что сейчас перед ним стоит одна из самых сложных задач, которые только могут быть в теннисе, — обыграть Джоковича на австралийском харде. «Понимаю, что победить Новака невероятно сложно, особенно на «Шлемах». У него наилучший опыт по победам в таких матчах. Он один из лучших в истории. Единственный шанс, который у меня есть, — сыграть в свой лучший теннис и сражаться за каждый мяч. Вот и всё. Насчёт его повреждения вообще не думаю. Он играет и побеждает», — сказал Андрей на пресс-конференции после победы в четвёртом круге.

Сам же Джокович выразил надежду, что ему удастся пройти Рублёва. «Он уже несколько лет стабильно стоит в топ-5, топ-10. Невероятно мощный, особенно с подачи и форхенда. Очень взрывной игрок. Немного как де Минор. Надеюсь, результат будет таким же», — сказал он после победы в четвёртом круге, разгромив Алекса де Минора (6:2, 6:1, 6:2).

А олимпийская чемпионка Елена Веснина дала совет Рублёву. По её словам, Андрею надо держать свою подачу и попробовать затащить Джоковича в долгий матч. «У Андрея есть игра, есть чем обыгрывать Джоковича, важно, чтобы стабильно держал свою подачу, у Новака лучший приём в туре. Если у Андрея не пойдёт подача, ему будет очень сложно играть против него. На задней линии он не уступает Новаку и может со своими активными широкими ударами разводить и взвинчивать темп, как это он умеет делать. Джокович — великий, умный и хитрый теннисист, который знает Андрея. Новак не хочет провести долгое время на корте, он хочет как можно быстрее закончить матч и не возиться. Он понимает, что не надо растягивать до пяти сетов, потому что у молодого Андрея ситуация будет по-другому складываться, а у него шансов будет поменьше», — приводит её слова Metaratings.

Действительно, Рублёву нужно собрать всё воедино, чтобы не без оснований рассчитывать на победу над Джоковичем. Собственно игровые моменты, физика, психология — если что-то из этого будет провисать, рассчитывать на успех будет трудно. Да и везение в последнем матче оказалось на стороне Андрея — он и сам это признавал после победы над Руне. Само по себе везение ничего не гарантирует, но лишним точно не будет.

Четвертьфинал Australian Open — 2023 Андрей Рублёв — Новак Джокович состоится в среду, 25 января, и начнётся не ранее 11:30 мск. Следить за всеми событиями можно на «Чемпионате».