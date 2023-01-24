«Конечно, я могла бы получить больше». Елена Рыбакина – о поддержке со стороны спонсоров

Чемпионка Уимблдона-2022, 25-я ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина оценила уровень интереса к себе со стороны спонсоров.

Ранее Рыбакина во второй раз в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». В четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии – 2023 Рыбакина (22) со счётом 6:2, 6:4 обыграла победительницу «Ролан Гаррос» — 2017, представительницу Латвии Елену Остапенко (17).

«Конечно, я могла бы получить больше поддержки, но, думаю, я ещё не на пике карьеры, у меня впереди ещё много лет. Думаю, всё ещё впереди. Посмотрим, что будет», — сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.

За место в финале Australian Open — 2023 Рыбакина сразится с двукратной чемпионкой турнира, белоруской Викторией Азаренко.