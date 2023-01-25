Арина Соболенко – Донна Векич: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала Australian Open

Сегодня, 25 января, в Мельбурне (Австралия) пятая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко (5) сразится с представительницей Хорватии Донной Векич в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии – 2023. Поединок поставлен вторым запуском на арене Рода Лэйвера и начнётся не ранее 5:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Донна Векич в четвертьфинале Australian Open – 2023.
По личным встречам соперниц ведёт Векич — 2-1. При этом Соболенко выиграла первый матч между ними, в Сан-Хосе-2019, а затем Донна побеждала во втором круге Олимпиады-2020 (фактически проведённой из-за пандемии коронавируса летом 2021-го) и в четвертьфинале турнира в Сан-Диего-2022. Все три матча прошли на открытом харде, как и Australian Open.
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