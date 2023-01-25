Хачанов высказался о матче с Циципасом в полуфинале AO-2023, которому проиграл все 5 раз

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 20-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов поделился ожиданиями от встречи с греком Стефаносом Циципасом в полуфинале Открытого чемпионата Австралии – 2023. Хачанов уступает Циципасу 0-5 по личным встречам.

«Помню, что были близкие матчи. Да, не удавалось ещё его обыграть, в какой-то степени неудобный соперник с его игрой, резаными, подаёт очень хорошо. Буду готовиться, и, мне кажется, что перед данным матчем я в лучшей форме, чем был в предыдущие разы. Физически, надеюсь, я буду более свеж, чем на US Open. Опять же, это не означает, что я точно выиграю. Но то, что факт и плюс – это точно», — приводит слова Хачанова Sports.ru.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 51 млн.