Хачанов высказался о матче с Циципасом в полуфинале AO-2023, которому проиграл все 5 раз

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 20-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов поделился ожиданиями от встречи с греком Стефаносом Циципасом в полуфинале Открытого чемпионата Австралии – 2023. Хачанов уступает Циципасу 0-5 по личным встречам.
«Помню, что были близкие матчи. Да, не удавалось ещё его обыграть, в какой-то степени неудобный соперник с его игрой, резаными, подаёт очень хорошо. Буду готовиться, и, мне кажется, что перед данным матчем я в лучшей форме, чем был в предыдущие разы. Физически, надеюсь, я буду более свеж, чем на US Open. Опять же, это не означает, что я точно выиграю. Но то, что факт и плюс – это точно», — приводит слова Хачанова Sports.ru.
Напомним, Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 51 млн.
- 25 января 2023
-
00:21
-
00:01
- 24 января 2023
-
23:51
-
23:39
-
23:20
-
22:59
-
22:55
-
22:43
-
22:15
-
21:55
-
21:44
-
21:27
-
20:54
-
20:12
-
20:06
-
19:55
-
19:29
-
19:22
-
18:57
-
18:23
-
18:14
-
17:58
-
17:34
-
16:44
-
16:40
-
16:34
-
16:18
-
16:10
-
15:38
-
15:22
-
14:52
-
13:45
-
13:17
-
13:11
-
13:00