Джокович выиграл 28 из 33 матчей на Australian Open с соперниками из топ-10 рейтинга ATP

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над россиянином Андреем Рублёвым в 1/4 финала Australian Open. Встреча проходила на центральном корте в Мельбурне, арене Рода Лэйвера, на хардовом покрытии. Пятая ракетка мира выиграл в трёх сетах со счётом 6:1, 6:2, 6:4.



35-летний серб одержал 28-ю победу на турнирах «Большого шлема» в Австралии над соперниками, входящими в топ-10 рейтинга ATP. Процент выигранных матчей составляет 84,85%. На всех остальных турнирах этот показатель составляет 67,6%. Отметим, что Рублёв занимает шестую строчку в рейтинге ATP, Джокович – пятый.



В полуфинале Джокович сойдётся с американским теннисистом Томми Полом, который в другом матче четвертьфинала в четырёх сетах одолел Бена Шелтона со счётом 7:6, 6:3, 5:7, 6:4.