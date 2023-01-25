Владимир Камельзон: Рублёв ничего не смог противопоставить Джоковичу в четвертьфинале AO

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон высказался о четвертьфинальной игре Открытого чемпионата Австралии между россиянином Андреем Рублёвым и сербом Новаком Джоковичем.

«Какой же тут комментарий, если Рублёв ничего не мог противопоставить. Джокович был Джоковичем, а Рублёв не сумел найти игру. Может быть, та пятисетка с большой нагрузкой, которую он выиграл, сыграла большую роль. Во всяком случае счёт сам по себе говорит о том, что игра у Рублёва против Джоковича на этот раз, к сожалению, не получилась», – сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Соперником Джоковича в полуфинале Australian Open станет американец Томми Пол, который в своём четвертьфинале обыграл соотечественника Бена Шелтона.