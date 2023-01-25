Елена Веснина: неправильно винить Андрея Рублёва в поражении. Новак Джокович слишком хорош
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Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина прокомментировала поражение Андрея Рублёва от Новака Джоковича в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 1:6, 2:6, 4:6.
«Будет неправильно винить в поражении Рублёва. Джокович слишком хорош и мотивирован. Он почти не оставил Андрею шансов сегодня. Серб просто не дал показать Рублёву свой теннис. Матч был полностью под контролем Джоковича. Была надежда, что всё может поменяться в третьем сете, но нет. Новак сначала дал надежду, а потом сразу же её забрал. В любом случае нужно похвалить Рублёва. Андрей отлично выступил на Australian Open, ему просто не повезло нарваться на Новака», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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