Бешеная злость, мат и жалобы судье на Новака. Рублёв провалил матч с Джоковичем на АО-2023

1:6, 2:6, 4:6. В каждом следующем сете четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии 2023 года первая ракетка России и пятый сеяный турнира Андрей Рублёв брал всё больше геймов у Новака Джоковича, но для полноценной борьбы с сербским чемпионом этого было явно недостаточно. Девятикратный триумфатор австралийского мэйджора провёл близкий к совершенству поединок и сделал ещё один шаг на пути к очередному титулу на Зелёном континенте.
В начале встречи 35-летний Джокович уже не первый раз по ходу турнира жаловался арбитру на вышке на поведение зрителей. Сначала серб обратился к британскому судье Джеймсу Кеотавонгу в середине первого сета, а затем провёл более обстоятельную беседу с эмпайером уже по завершении партии.
«Пожалуйста, обращай внимание на то, что он говорит. Я не против, если он поддерживает его [Андрея Рублёва]. Но три-четыре раза он говорил про меня. Пожалуйста, прислушайся», — сказал Джокович.
Новак Джокович
Фото: Picture alliance via Getty Images
Однако чем дальше продолжался матч, тем меньше внешних причин для раздражения было у серба, тогда как Рублёв начал срываться буквально по каждому поводу. Пик выплеска негативных эмоций произошёл в середине второго сета, когда Андрей окончательно осознал, что игра у него совершенно не получается, и матч стремительно уходит.
После одного из геймов Рублёв обратился к судье на вышке, указывая на таймер и объясняя, что Джокович слишком долго готовит подачу. По мнению 25-летнего россиянина, английский арбитр был слишком лоялен к Новаку, не вынося ему замечаний за задержку времени подачи.
Но уже спустя несколько минут весь гнев Рублёва был выплеснут в сторону своего бокса. Допустив двойную ошибку на брейк-пойнте при счёте 2:4 и во второй раз в сете уступив свою подачу, российский теннисист вышел из себя, буквально взорвавшись на корте и трижды прокричав ругательство. А уже во время перехода добавил к вышесказанному ещё целый ряд нецензурных выражений, видео с изречением которых уже широко разлетелись по всем социальным сетям.
Андрей Рублёв
Фото: Кадр из трансляции
Андрей Рублёв
Фото: Кадр из трансляции
После бурной негативной реакции Рублёв заиграл чуть лучше, но глобально характер матча не изменился. На старте третьего сета Андрей ещё раз отдал свою подачу и снова проявил недовольство демонстрируемым уровнем тенниса. Конец матча превратился в простую формальность. Джокович спокойно и контролируемо довёл дело до уверенной победы, выиграв 26-й матч подряд на кортах Открытого чемпионата Австралии.
Что касается Рублёва, то он в седьмой раз кряду проиграл на стадии четвертьфинала ТБШ. На Открытом чемпионате США Андрей Рублёв проигрывал в четвертьфинале в 2017, 2020 и 2022 годах, на «Ролан Гаррос» — в 2020 и 2022 годах, На Australian Open — в 2021-м и вот теперь в 2023 году тоже. 25-летний теннисист стал вторым игроком в эпоху Открытой эры (в её рамках все турниры стали открытыми как для любителей, так и для профессионалов и были объединены в тур), уступившим в своих семи первых четвертьфиналах турниров «Большого шлема». Ранее подобное продемонстрировал только испанец Томми Робредо.
- 25 января 2023
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