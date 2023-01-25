Видеообзор победы Джоковича над Рублёвым в четвертьфинале Australian Open

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович уверенно обыграл россиянина Андрея Рублёва в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии — 6:1, 6:2, 6:4.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор лучших моментов матча:

Права на видео принадлежат Eurosport. Видео доступно на YouTube-канале Eurosport Tennis.

Эта победа стала для Джоковича третьей над Андреем Рублёвым в карьере.

Соперником Джоковича в полуфинале Australian Open станет американец Томми Пол, который в своём четвертьфинале обыграл соотечественника Бена Шелтона.



Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, который уже покинул нынешний розыгрыш.