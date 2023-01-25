Рублёв: с точки зрения ментальности этот «Шлем» оказался для меня лучше, чем предыдущие

Российский теннисист Андрей Рублёв после поражения от 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича (1:6, 2:6, 4:6) в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии заявил, что вырос как теннисист за последние один-два года.



«Чувствую ли, что стал лучше? Да, без сомнения. С точки зрения ментальности этот «Шлем» оказался для меня лучше, чем предыдущие. Конечно, я чувствую, что стал лучше как игрок. И в физическом смысле тоже. Надеюсь, я смогу прибавить. Посмотрим, что будет», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира у мужчин является испанец Рафаэль Надаль, который уже покинул Australian Open.