Пол — о Джоковиче: сейчас подходящий момент, чтобы победить его

Американский теннисист Томми Пол, пробившийся в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, высказался о своём сопернике по этой стадии турнира — 21-кратном победителе турниров «Большого Шлема», сербе Новаке Джоковиче.

«Думаю, мы тренировались раньше. Имею ввиду, я уверен, что мы тренировались с ним раньше. Но мы никогда не играли друг с другом в официальных матчах. Очевидно, он прекрасно себя чувствует здесь, в Австралии. Это будет сложный матч. Но я играю в свой лучший теннис, так что сейчас подходящий момент (чтобы победить Джоковича. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Пола Tennis Majors.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн.