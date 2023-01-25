«Говорил себе: «Сыграй ещё один гейм!» Откровения Рублёва после поражения от Джоковича

Первая ракетка России Андрей Рублёв не смог выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. В четвертьфинале его остановил 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович, девять раз выигрывавший Australian Open. Джокович в ходе матча 14 раз подал навылет, а Рублёв не реализовал ни одного брейк-пойнта из пяти. Счёт встречи — 6:1, 6:2, 6:4 в пользу серба.

Джокович на корте после матча был доволен собой, но отдал должное сопернику: «Второй матч по качеству в сезоне. Очень близок к предыдущему. Чрезвычайно доволен своей игрой. Я был очень надёжен на задней линии, люблю играть в подобных условиях и на этом корте. Это особенное место для меня. Сегодня было ветрено, нужно было адаптироваться. Особенно сильными были порывы с одной из сторон. Нужно было тщательнее выбирать удары, лучше открывать корт. Думаю, счёт первых двух сетов не отражает правду о матче. У нас были упорные геймы. Андрей – отличный игрок, у него один из самых сильных форхендов в туре. Просто все самые важные розыгрыши остались за мной».

Россиянин на послематчевую пресс-конференцию пришёл, конечно, расстроенный. «Что больше всего впечатлило в Джоковиче? Не знаю, он один из лучших игроков. Не было ничего, что впечатлило меня, потому что он один из лучших. Я знал, что будет невероятно тяжело. Вот и всё. Очень просто», — признался Рублёв.

— Каково это — играть с Джоковичем тут, где у него много титулов? Отличается от других мест?

— Да. Мы играли с ним три раза до этого, но сегодня он играл гораздо лучше по сравнению с теми предыдущими встречами, даже в Турине. Сегодня, как мне кажется, он играл гораздо лучше. Вот и всё. Не знаю, что тут ещё сказать. Он очень хорошо подавал и принимал. Больше не знаю, что сказать.



— Думал ли о возможном повреждении Новака? Пытался ли заставить его применять бэкхенд?

— Честно говоря, я старался об этом не думать. Говорил себе: «Не сдавайся, сыграй ещё один гейм» — никогда не знаешь, что может случиться. Остаться в игре, ментально не сдаваться. Если возьму очко на своей подаче — значит, возьму, и не важно, что при 0:30. Только и всего. Но всё же он играл очень хорошо сегодня.

Новак Джокович и Андрей Рублёв Фото: Mark Kolbe/Getty Images

— Что вынесешь из этого турнира?

— У меня были тут большие победы. Как всегда, я постараюсь набраться опыта, извлечь уроки. Думаю, понятно, в каких вещах мне следует прибавить. Сейчас у меня будет достаточно времени на подготовку, особенно с ребятами из новой команды, которая у меня сейчас. Может, нам удастся здорово потренироваться в ближайшие две недели, прежде чем начнётся сезон на закрытых кортах. Посмотрим. Надо умно распорядиться временем, усердно поработать и кое-что улучшить.

— Чувствуешь ли, что стал лучше в последние год-два?

— Да, без сомнения. Чувствую себя лучше. С точки зрения ментальности этот «Шлем» оказался для меня лучше, чем предыдущие. Конечно, я чувствую, что стал лучше как игрок. И в физическом смысле тоже. Надеюсь, я

смогу прибавить. Посмотрим, что будет.

— Надеешься ли сыграть на Уимблдоне?

— Надеюсь. Не знаю. Последнее, что я слышал — может, неделю назад, — объявление [об участии либо неучастии россиян] будет сделано в ближайшие пару недель. Мы все ждём. Надеюсь, мы сможем играть. Мне бы хотелось сыграть. Конечно, Уимблдон — один из лучших турниров в спорте.