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Что сказал Андрей Рублёв после поражения от Джоковича в 1/4 финала Australian Open – 2023: о себе, сопернике, Уимблдоне

«Говорил себе: «Сыграй ещё один гейм!» Откровения Рублёва после поражения от Джоковича
Александр Насонов
Что сказал Рублёв, после игры с Джоковичем на AO
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Андрей был расстроен неудачей в 1/4 финала Australian Open, но уже думает о следующих турнирах и надеется всё-таки выступить на Уимблдоне.

Первая ракетка России Андрей Рублёв не смог выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. В четвертьфинале его остановил 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович, девять раз выигрывавший Australian Open. Джокович в ходе матча 14 раз подал навылет, а Рублёв не реализовал ни одного брейк-пойнта из пяти. Счёт встречи — 6:1, 6:2, 6:4 в пользу серба.

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Джокович на корте после матча был доволен собой, но отдал должное сопернику: «Второй матч по качеству в сезоне. Очень близок к предыдущему. Чрезвычайно доволен своей игрой. Я был очень надёжен на задней линии, люблю играть в подобных условиях и на этом корте. Это особенное место для меня. Сегодня было ветрено, нужно было адаптироваться. Особенно сильными были порывы с одной из сторон. Нужно было тщательнее выбирать удары, лучше открывать корт. Думаю, счёт первых двух сетов не отражает правду о матче. У нас были упорные геймы. Андрей – отличный игрок, у него один из самых сильных форхендов в туре. Просто все самые важные розыгрыши остались за мной».

Россиянин на послематчевую пресс-конференцию пришёл, конечно, расстроенный. «Что больше всего впечатлило в Джоковиче? Не знаю, он один из лучших игроков. Не было ничего, что впечатлило меня, потому что он один из лучших. Я знал, что будет невероятно тяжело. Вот и всё. Очень просто», — признался Рублёв.

Australian Open (м). 1/4 финала
25 января 2023, среда. 11:45 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		2 4    
6 		6 6    
             
Новак Джокович
5
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

— Каково это — играть с Джоковичем тут, где у него много титулов? Отличается от других мест?
— Да. Мы играли с ним три раза до этого, но сегодня он играл гораздо лучше по сравнению с теми предыдущими встречами, даже в Турине. Сегодня, как мне кажется, он играл гораздо лучше. Вот и всё. Не знаю, что тут ещё сказать. Он очень хорошо подавал и принимал. Больше не знаю, что сказать.

— Думал ли о возможном повреждении Новака? Пытался ли заставить его применять бэкхенд?
— Честно говоря, я старался об этом не думать. Говорил себе: «Не сдавайся, сыграй ещё один гейм» — никогда не знаешь, что может случиться. Остаться в игре, ментально не сдаваться. Если возьму очко на своей подаче — значит, возьму, и не важно, что при 0:30. Только и всего. Но всё же он играл очень хорошо сегодня.

Новак Джокович и Андрей Рублёв

Новак Джокович и Андрей Рублёв

Фото: Mark Kolbe/Getty Images

— Что вынесешь из этого турнира?
— У меня были тут большие победы. Как всегда, я постараюсь набраться опыта, извлечь уроки. Думаю, понятно, в каких вещах мне следует прибавить. Сейчас у меня будет достаточно времени на подготовку, особенно с ребятами из новой команды, которая у меня сейчас. Может, нам удастся здорово потренироваться в ближайшие две недели, прежде чем начнётся сезон на закрытых кортах. Посмотрим. Надо умно распорядиться временем, усердно поработать и кое-что улучшить.

— Чувствуешь ли, что стал лучше в последние год-два?
— Да, без сомнения. Чувствую себя лучше. С точки зрения ментальности этот «Шлем» оказался для меня лучше, чем предыдущие. Конечно, я чувствую, что стал лучше как игрок. И в физическом смысле тоже. Надеюсь, я
смогу прибавить. Посмотрим, что будет.

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— Надеешься ли сыграть на Уимблдоне?
— Надеюсь. Не знаю. Последнее, что я слышал — может, неделю назад, — объявление [об участии либо неучастии россиян] будет сделано в ближайшие пару недель. Мы все ждём. Надеюсь, мы сможем играть. Мне бы хотелось сыграть. Конечно, Уимблдон — один из лучших турниров в спорте.

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