Компания Пике подала в CAS миллионный иск к ITF за расторжение контракта по Кубку Дэвиса

Компания Kosmos, основанная испанским футболистом Жераром Пике, обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) с миллионным иском к Международной федерации тенниса (ITF), сообщает Marca.

Kosmos намерен взыскать с ITF средства за «необоснованное» расторжение контракта, существовавшего между обеими сторонами на организацию Кубка Дэвиса в течение 25 лет и за ущерб, который этот разрыв наносит компании.

Напомним, Kosmos и ITF прекратили сотрудничество из-за финансовых разногласий. По информации источников, компания Пике была обязана оплачивать каждый розыгрыш Кубка Дэвиса, внося денежные средства в размере € 40 млн. Однако во время пандемии условия по понятным причинам были пересмотрены. От Kosmos поступали выплаты в € 10 и 19 млн. В ITF надеялись, что к 2023 году выплаты вернутся к прежним объёмам, однако этого не произошло. Стороны не пришли к компромиссу и разорвали контракт.

Также в рамках сотрудничества с Kosmos ITF изменила формат проведения турнира. Это решение часто подвергается критике со стороны теннисистов и экспертов.