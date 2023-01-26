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Рыбакина лидирует по количеству эйсов на Australian Open среди женщин

Рыбакина лидирует по количеству эйсов на Australian Open среди женщин
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (25-я ракетка мира) является безоговорочным лидером по количеству эйсов в женской сетке Australian Open. Инфографика с соответствующей статистикой была опубликована в официальном аккаунте турнира в «Твитттере».

Рыбакина уверенно лидирует по данному показателю, имея в своём активе 44 подачи навылет в матчах Australian Open–2023. Вторую строчку рейтинга занимает чешская теннисистка Каролина Плишкова с 31 эйсом. Третье место у представительницы Беларуси Арины Соболенко, 29 раз подавшей навылет в матчах этого розыгрыша.

В завершившемся сегодня матче 1/2 финала Australian Open–2023 Елена Рыбакина обыграла представительницу Беларуси Викторию Азаренко (24-е место рейтинга WTA) – 7:6(4), 6:3. В другом полуфинале Арина Соболенко оказалась сильнее полячки Магды Линетт – 7:6 (7:1), 6:2.

Финальная игра между Еленой Рыбакиной и Ариной Соболенко состоится в субботу, 28 января, и начнётся около 11:30 по московскому времени.

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